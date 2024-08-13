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Эдуард Сперцян высказался об адаптации новичков в «Краснодаре»

Эдуард Сперцян высказался об адаптации новичков в «Краснодаре»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о новичках команды.

В летнее трансферное окно клуб пополнили бразильский защитник Диего Коста и полузащитник Данила Козлов.

«Все новички отлично влились в команду, мы помогли им с этим. Коста и Козлов — очень хорошие футболисты. Думаю, они уже адаптировались», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

Козлов перешёл в «Краснодар» из «Балтики» за € 1,25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. За «быков» 19-летний футболист сыграл шесть матчей, но результативными действиями не отметился.

Косту «Краснодар» купил у «Сан-Паулу» за € 7,5 млн. Соглашение бразильца с клубом подписано до лета 2029 года. На старте сезоне 25-летний защитник провёл четыре матча в стартовом составе.

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