У «Барселоны» отсутствует прогресс в подписании вингера «Атлетика» Нико Уильямса

«Барселона» пытается найти вингера для усиления состава, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Каталонский клуб начал внутренние обсуждения по поиску футболиста, поскольку соглашение о трансфере футболиста «Атлетика» Нико Уильямса всё ещё далеко от завершения.
8 августа была информация, что каталонский клуб пытается подписать испанского игрока.
Одним из кандидатов на усиление флангов нападения, как уже сообщалось ранее, может стать 28-летний французский игрок «Баварии» Кингсли Коман. Футболистом интересуются несколько клубов.
Ранее журналист немецкого Sky Sports Флориан Плеттенберг писал, что мюнхенцы готовы отдать Комана в аренду с обязательным правом выкупа.
Напомним, Нико Уильямс на фоне слухов о переговорах с «Барселоной» сменил игровой номер в «Атлетике» с 11-го на 10-й.
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