«Не сказал бы, что он меня окрылил». Ленини — о новом контракте с «Краснодаром»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини высказался о подписании нового контракта с клубом.

Новое соглашение 27-летнего футболиста с «быками» рассчитано до лета 2027 года.

«Не сказал бы, что новый контракт меня окрылил, я всегда усердно работаю и жду своего шанса. Хочу отдавать «Краснодару» всё, что в моих силах. Верю, что этот сезон будет для нас успешным», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

Ленини перешёл в «Краснодар» из португальского «Шавиша» в сентябре 2022 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. Transfermarkt оценивает полузащитника также в € 1 млн.

В новом сезоне-2024/2025 Ленини сыграл шесть матчей и забил один гол. Всего же за «Краснодар» футболист из Кабо-Верде провёл 50 игр, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

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