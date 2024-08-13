За Соболева грустно, красавчик Мусаев, и кто остановит «Зенит». ПЛН #75

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Макс Пахомов и Гриша Телингатер обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Доказало ли «Динамо», что с «Зенитом» можно играть на равных? Почему ЦСКА проиграл в Краснодаре? Что означает конец победной серии «Спартака»? Всё это и многое другое — в новом выпуске.

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Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

0:48 — «Динамо» чуть не остановило «Зенит». Какие выводы?

10:11 — Как относиться к судейскому боссу Мажичу

17:47 — Будет ли пожар в «Динамо»?

19:59 — «Краснодар» удивил. Пора хвалить Мусаева

26:23 — Что будет с «Зенитом» без Вендела

27:29 — Раскрытие темы Мусаева

29:44 — Соболева — в «Краснодар»?

31:30 — Как бороться с «Зенитом»?

34:15 — Затяжки времени, «Рубин», «Ростов»

36:31 — Крутость «Локомотива»

41:45 — Загадка Антона Миранчука

44:28 — Жёсткие споры из-за «Спартака» и хейт Бонгонда

54:34 — Угарная история про Умярова и Эдуарда Мора

55:07 — Совсем беспредельная критика Бонгонда

1:02:16 — Какой мы видим атаку «Спартака»

1:11:53 — Будущее Соболева в «Спартаке»

1:21:27 — Чуть не забыли про «Пари НН»

1:23:45 — «Это была моя последняя передача»