За Соболева грустно, красавчик Мусаев, и кто остановит «Зенит». ПЛН #75

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Миша Рождественский, Макс Пахомов и Гриша Телингатер обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.
Доказало ли «Динамо», что с «Зенитом» можно играть на равных? Почему ЦСКА проиграл в Краснодаре? Что означает конец победной серии «Спартака»? Всё это и многое другое — в новом выпуске.
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Аудиоверсия выпуска:
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Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
0:48 — «Динамо» чуть не остановило «Зенит». Какие выводы?
10:11 — Как относиться к судейскому боссу Мажичу
17:47 — Будет ли пожар в «Динамо»?
19:59 — «Краснодар» удивил. Пора хвалить Мусаева
26:23 — Что будет с «Зенитом» без Вендела
27:29 — Раскрытие темы Мусаева
29:44 — Соболева — в «Краснодар»?
31:30 — Как бороться с «Зенитом»?
34:15 — Затяжки времени, «Рубин», «Ростов»
36:31 — Крутость «Локомотива»
41:45 — Загадка Антона Миранчука
44:28 — Жёсткие споры из-за «Спартака» и хейт Бонгонда
54:34 — Угарная история про Умярова и Эдуарда Мора
55:07 — Совсем беспредельная критика Бонгонда
1:02:16 — Какой мы видим атаку «Спартака»
1:11:53 — Будущее Соболева в «Спартаке»
1:21:27 — Чуть не забыли про «Пари НН»
1:23:45 — «Это была моя последняя передача»