«Челси» хочет сделать массовую распродажу игроков на £ 200 млн — Daily Mail

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Английский «Челси» хочет продать целый ряд игроков до закрытия трансферного окна в Европе, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, лондонцы рассчитывают выручить от трансферов на выход около £ 200 млн.

Сообщается, что клуб могут покинуть Ромелу Лукаку, Трево Чалоба, Армандо Броя, Конор Галлахер, Карни Чуквуэмека, Бен Чилуэлл, Рахим Стерлинг (в случае подписания Жоау Феликса), Нони Мадуэке, Давид Фофана, Башир Хамфрис и Чезаре Казадей. Отметим, что, как сообщалось ранее, Конор Галлахер близок к переходу в мадридский «Атлетико».

В ближайшее воскресенье, 18 августа, «Челси» сыграет свой первый матч в новом сезоне английской Премьер-лиги. Его соперником станет действующий чемпион — «Манчестер Сити». Игра начнётся в 18:30 мск. По итогам прошлого сезона лондонцы заняли шестое место.

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