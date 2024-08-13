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Арбитр Федотов заявил, что Мешков ошибочно не удалил игрока «Пари НН» в матче с «Химками»

Арбитр Федотов заявил, что Мешков ошибочно не удалил игрока «Пари НН» в матче с «Химками»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе Виталия Мешкова в матче 4-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Химками».

«В целом хорошая работа Мешкова. Из непонятного — он не показал вторую жёлтую игроку «Пари НН», который сыграл грубо, как и до этого. Мешков бежал, хотел свистнуть и достать карточку, но вдруг дал принцип преимущества. Хотя так делают, только когда моментально забивается гол. В данном случае фол случился в центре поля, и стоило показывать вторую жёлтую и назначать свободный удар. Для меня это не ключевая ошибка, но я не понимаю, как человек, обучающий молодых арбитров, принимает такое решение»,— сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Пари НН» обыграл «Химки» со счётом 1:0.

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