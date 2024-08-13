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Игорь Федотов разобрал моменты с двумя пенальти в матче «Ростов» — «Рубин»

Игорь Федотов разобрал моменты с двумя пенальти в матче «Ростов» — «Рубин»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином», которую обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Сухим.

«Сложная игра для Сухого. Первый эпизод: на третьей минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Рука была прижата, и мяч в неё попал.

Ключевой момент — на 60-й минуте. Сухой верно назначил 11-метровый в ворота «Ростова». Здесь рука уже была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Но при этом Сухой на 21-й минуте не дал стопроцентную жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру, как и футболисту «Ростова» на 45+2-й минуте», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Ростов» и «Рубин» сыграли вничью —1:1.

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