«Такие эпизоды зарождают непонятные мысли». Игорь Федотов — об ошибке судьи в матче «Локо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и махачкалинским «Динамо». Встречу обслуживала бригада судей во главе с Евгением Кукуляком.

«Опять возвращаемся к Кукуляку. Он не разбирается в простых эпизодах. На 60-й минуте надо было назначать 11-метровый в ворота «Локо». Защитник не сыграл в мяч, не успел, поставил ногу — это наступ. Кукуляк находился в идеальной позиции и всё видел. Почему для него это не 11-метровый? А для Шадыханова, который работал на VAR, почему? Такие эпизоды зарождают в голове непонятные мысли. Сразу вспоминаются Бобровский с Шафеевым в прошлом туре, и там тоже была Махачкала. Нельзя арбитрам так делать. И в таких моментах ни один руководитель никогда ничего не объяснит. Вот придут к нему с вопросом, почему второй тур подряд принимают решение против «Динамо». И что он ответит? Я бы серьёзно наказал за такое решение. Надо было просто назначать 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Локо» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0.

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