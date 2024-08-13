Арбитр Федотов раскритиковал Карасёва за работу на матче «Крылья Советов» — «Факел»

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу Сергея Карасёва на матче 4-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Факелом» (1:0).

«Не знаю, что происходит с Карасёвым, но с ним что-то происходит. Он не похож сам на себя, взгляд тусклый, эмоций нет. Вяленько. Стопроцентные жёлтые были на 28-й минуте игроку «Факела» и на 43-й футболисту «Крыльев» за грубую игру. Но если рассматривать всю игру, то, как говорится, так дальше дело не пойдёт. Это не была работа Карасёва, что-то у него не получается. Это простая игра, которую он сам сделал сложной. Она могла перерасти в большую драку.

И непонятный момент с Рассказовым. 11-метрового там не было, но для меня это и не симуляция. Для чего Карасёв бежал, свистел и тянулся за карточкой? Ты топ-арбитр и должен понимать, что происходит на поле. Карасёв не вошёл в игру и не управлял ей. Закончилось — и слава богу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.