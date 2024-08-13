Арбитр Федотов объяснил, почему Безбородов наказал Шелию в конце матча со «Спартаком»

Бывший арбитр Игорь Федотов объяснил, почему судья Владислав Безбородов показал голкиперу «Ахмата» Георги Шелии жёлтую карточку в конце матча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

Много жёлтых показал Безбородов, но все — по делу. Шелия сказал, что не понимает, за что получил карточку. Да всё он понимает прекрасно. Это управленческая карточка, и её надо было показывать. Многие считают, что стоило сделать это раньше, но с вратарями ситуация такая: ты можешь показать ему первую жёлтую, но вторую — никогда, если только речь не идёт о грубом фоле. То есть после первой карточки вратарь продолжит тянуть время, как и прежде. И если арбитр покажет ему две жёлтые за затяжку — закончит с судейством. Вместо этого придётся бегать к вратарю, умолять его действовать быстрее и извиняться, что дал карточку раньше времени», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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