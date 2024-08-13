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Руслан Безруков рассказал, кто является его любимым комиком

Руслан Безруков рассказал, кто является его любимым комиком
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос, какой российский комик ему нравится больше всех.

«Кто мой любимый комик? Мне очень нравится Алексей Щербаков. Мне кажется, мы с ним чуть-чуть похожи. Чем? Манерой шуток, таких, где-то чуть глупых, но интересных. В целом, нравится Ваня Усович, его юмор. На Stand UP в Казани уже несколько раз ходил. После прошлого сезона у нас был банкет и мне подарили абонемент на Stand UP, на две персоны», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

Напомним, 24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура РПЛ. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. 4 июня Безруков получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тыс. рублей за шутку про деньги и «Краснодар».

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