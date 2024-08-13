Руслан Безруков рассказал, кто является его любимым комиком

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос, какой российский комик ему нравится больше всех.

«Кто мой любимый комик? Мне очень нравится Алексей Щербаков. Мне кажется, мы с ним чуть-чуть похожи. Чем? Манерой шуток, таких, где-то чуть глупых, но интересных. В целом, нравится Ваня Усович, его юмор. На Stand UP в Казани уже несколько раз ходил. После прошлого сезона у нас был банкет и мне подарили абонемент на Stand UP, на две персоны», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

Напомним, 24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура РПЛ. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. 4 июня Безруков получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тыс. рублей за шутку про деньги и «Краснодар».