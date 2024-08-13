Матчи «Факела» могут быть перенесены из Воронежа из-за ситуации на границе России

Комментаторы Роман Гутцайт и Денис Казанский сообщили о возможном переносе домашних матчей «Факела» из Воронежа из-за ситуации на границе России.

«Там в связи с непростой ситуацией в регионе сейчас реально обсуждается вопрос того, где „Факел“ будет проводить матч на Кубок и где играть со „Спартаком“. Есть вероятность того, что „Факел“ не сыграет дома и что может быть запрет на проведение мероприятий в Воронежской области», — сказал Гутцайт в подкасте «Коммент.Шоу» на YouTube.

«Я слышал, что есть три варианта: что они могут поменяться кругами, что они могут провести матчи на нейтральном стадионе, у них, по-моему, „Локомотив“ заявлен, либо перенос будет», — добавил Казанский.

Напомним, в четверг, 15 августа, «Факел» в рамках Кубка России на своём поле должен принять «Акрон», а спустя три дня также на своём стадионе, но уже в рамках РПЛ команда должна принять «Спартак».

Отметим, что 10 августа курский «Авангард» сделал заявление о переносе домашних матчей.

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