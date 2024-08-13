Игрок «Рубина» Безруков: пока определённое количество времени без шуточек

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков вспомнил о скандале прошлого сезона-2023/2024.

Напомним, 24 апреля «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:0 в матче 21-го тура РПЛ. После игры Безруков в прямом эфире в шутку сказал, что ждёт от «Краснодара» денег за то, что казанцы обыграли их конкурента в борьбе за первое место.

«Есть ли у меня заготовленная шутка? Нет, пока опредёленное количество времени без шуточек (смеётся)», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов инициировал рассмотрение слов Безрукова комитетом по этике. 8 мая пресс-служба «Рубина» сообщила, что клуб применил к игроку дисциплинарные санкции. 4 июня Безруков получил условную дисквалификацию на три месяца и штраф в размере 100 тыс. рублей за шутку про деньги и «Краснодар».