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«Это боязнь, и её видно». Игорь Федотов раскритиковал судью матча «Оренбург» — «Акрон»

«Это боязнь, и её видно». Игорь Федотов раскритиковал судью матча «Оренбург» — «Акрон»
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Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Цыганка на матче 4-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Факелом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Савичев – 45+3'     1:1 Сахархизан – 48'     2:1 Горбани – 61'     2:2 Данилин – 65'    

«На 44-й минуте Цыганок почему-то не назначил простой 11-метровый. И это абсолютно такой же момент, как у Кукуляка в матче «Локомотива». Главный вопрос: почему арбитры в простых ситуациях начинают усложнять. Знаете, что они ищут? «Лёгкий» контакт. Но чего тут бояться? У тебя есть VAR. Боишься, что VAR не поможет? Тогда принимай самостоятельное решение. Боишься, что накажут? Тогда это не твоя профессия. Это боязнь, и её видно. Арбитры боятся, что самостоятельно назначат пенальти, а потом люди скажут, что это был лёгкий контакт. Цыганок изменил своё решение на правильное после вмешательства VAR. Но, если говорить об оценке, здесь ошибка уже ключевая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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