«Это боязнь, и её видно». Игорь Федотов раскритиковал судью матча «Оренбург» — «Акрон»

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Цыганка на матче 4-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Факелом» (1:0).

«На 44-й минуте Цыганок почему-то не назначил простой 11-метровый. И это абсолютно такой же момент, как у Кукуляка в матче «Локомотива». Главный вопрос: почему арбитры в простых ситуациях начинают усложнять. Знаете, что они ищут? «Лёгкий» контакт. Но чего тут бояться? У тебя есть VAR. Боишься, что VAR не поможет? Тогда принимай самостоятельное решение. Боишься, что накажут? Тогда это не твоя профессия. Это боязнь, и её видно. Арбитры боятся, что самостоятельно назначат пенальти, а потом люди скажут, что это был лёгкий контакт. Цыганок изменил своё решение на правильное после вмешательства VAR. Но, если говорить об оценке, здесь ошибка уже ключевая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.