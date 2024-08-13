Арбитр Федотов оценил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Динамо»

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил решение судьи Сергея Иванова назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо».

«Сложная игра для Иванова. На 84-й минуте он верно назначил 11-метровый в ворота «Зенита» за игру рукой, так как она была отставлена в сторону. Но на 19-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся 10 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0. В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Отметим, что на 86-й минуте голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с 11-метровой отметки. После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.