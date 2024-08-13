Арбитр Федотов ответил на критику судейства в матче «Спартак» — «Ахмат»

Бывший арбитр Игорь Федотов ответил на критику судейства в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом».

«Безбородов показал, что он главный на поле и управляет игрой. Команды бились, сцеплялись, но всё по делу. 51 год — 300 игр. Дай бог каждому до такого дойти. Были претензии, что Безбородов давал лишние свистки и сбивал темп игры, но ключевое здесь — одинаковые трактовки в обе стороны. Надо смотреть общую картину», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоялся 11 августа. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Владислав Безбородов.