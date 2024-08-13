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Арбитр Федотов ответил на критику судейства в матче «Спартак» — «Ахмат»

Арбитр Федотов ответил на критику судейства в матче «Спартак» — «Ахмат»
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Бывший арбитр Игорь Федотов ответил на критику судейства в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
11 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Безбородов показал, что он главный на поле и управляет игрой. Команды бились, сцеплялись, но всё по делу. 51 год — 300 игр. Дай бог каждому до такого дойти. Были претензии, что Безбородов давал лишние свистки и сбивал темп игры, но ключевое здесь — одинаковые трактовки в обе стороны. Надо смотреть общую картину», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоялся 11 августа. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра матча выступил Владислав Безбородов.

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