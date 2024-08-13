Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов разобрал скандальные моменты в матче «Краснодар» — ЦСКА

Арбитр Федотов разобрал скандальные моменты в матче «Краснодар» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал скандальные моменты в матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Батчи – 45+1'     1:1 Дивеев – 68'     2:1 Тормена – 90+1'    

«Здесь было больше моментов для ассистентов. На 47-й минуте гола не было, даже с общей камеры это было видно. Но всё равно стоит отметить ассистента. В моменте с голом «Краснодара» на 90+3-й минуте понятно, что мяч пересёк линию. Перед этим судьи неправильно назначили угловой. Если арбитр или ассистент назначают угловой неправильно и мяч напрямую залетает в ворота, то это ошибка и снижение оценки на 0,5 балла. Если через подачу — минус 0,2. О грубой ошибке здесь говорить нельзя. Но мяч действительно ушёл от Дивеева.

На 40-й минуте Москалёв не показал жёлтую игроку «Краснодара» Сперцяну. Не понимаю, почему так, учитывая травму Роши. Также стопроцентная жёлтая была у футболиста ЦСКА тоже за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«С Карасёвым что-то происходит. Он не похож сам на себя». Разбор судейства в 4-м туре РПЛ
Эксклюзив
«С Карасёвым что-то происходит. Он не похож сам на себя». Разбор судейства в 4-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android