Арбитр Федотов разобрал скандальные моменты в матче «Краснодар» — ЦСКА

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал скандальные моменты в матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Здесь было больше моментов для ассистентов. На 47-й минуте гола не было, даже с общей камеры это было видно. Но всё равно стоит отметить ассистента. В моменте с голом «Краснодара» на 90+3-й минуте понятно, что мяч пересёк линию. Перед этим судьи неправильно назначили угловой. Если арбитр или ассистент назначают угловой неправильно и мяч напрямую залетает в ворота, то это ошибка и снижение оценки на 0,5 балла. Если через подачу — минус 0,2. О грубой ошибке здесь говорить нельзя. Но мяч действительно ушёл от Дивеева.

На 40-й минуте Москалёв не показал жёлтую игроку «Краснодара» Сперцяну. Не понимаю, почему так, учитывая травму Роши. Также стопроцентная жёлтая была у футболиста ЦСКА тоже за грубую игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.