Колыванов: Жозе и Маркиньосу нужно время, чтобы адаптироваться к «Спартаку» и России

Футбольный тренер Игорь Колыванов высказался об адаптации бразильских новичков московского «Спартака» Виллиана Жозе и Маркиньоса.

«Пока нельзя говорить, что трансфер Виллиана Жозе является провальным для «Спартака». Нужно время, чтобы человек прошёл какой-то путь, и уже потом можно говорить про его трансфер. Маркиньосу тоже нужно время, чтобы адаптироваться к коллективу, «Спартаку» и России. Дай бог, чтобы они прогрессировали и делали наш чемпионат лучше», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент Виллиан Жозе провёл за «Спартак» четыре матча, однако пока не отметился результативными действиями. Маркиньос принял участие в двух встречах за красно-белых и не сумел отметиться голевыми действиями.