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Полузащитник «Динамо» Мх Крачковский: сейчас мы не популярнее «Анжи» в Дагестане

Полузащитник «Динамо» Мх Крачковский: сейчас мы не популярнее «Анжи» в Дагестане
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Антон Крачковский высказался о популярности клуба в регионе.

«Если говорить о противостоянии с «Анжи», то мы не ставим цели, которых они добивались раньше, просто у нас свои задачи. И мы рано или поздно их достигнем.

Думаю, что «Динамо» сейчас не популярнее «Анжи» в Дагестане. Потому что у «Анжи» в то время были игроки очень высокого уровня. Тогда на «Анжи» спрос был больше, чем на «Динамо» сейчас. Но люди приходят, болеют, иногда даже узнают, это приятно», — сказал Крачковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» завоевало путёвку в Российскую Премьер-Лиги. После четырёх туров новой кампании бело-голубые располагаются на 15-м месте в турнирной таблице.

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