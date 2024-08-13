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Байер поделился эмоциями от перехода в дортмундскую «Боруссию»

Байер поделился эмоциями от перехода в дортмундскую «Боруссию»
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21-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Максимилиан Байер поделился эмоциями от перехода в клуб.

«Я с нетерпением жду следующего большого шага в своей карьере. На переговорах с дортмундской «Боруссией» я с первых минут почувствовал, как сильно они хотят меня заполучить, и у меня сразу же возникли отличные ощущения. Я горжусь тем, что теперь смогу выступать за одну из лучших команд Европы, и я очень мотивирован, чтобы добиться успеха и порадовать болельщиков. Цели клуба и мои цели совпадают: мы хотим выигрывать титулы. Я выложусь на полную», — приводит слова Байера пресс-служба «шмелей» на официальном сайте.

Байер перешёл в «Боруссию» из «Хоффенхайма», где провёл прошлый сезон, забив 16 голов в 33 матчах Бундеслиги. Молодой форвард дважды признавался новичком месяца — в феврале и марте 2024 года.

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