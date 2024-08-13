Жерзино Ньямси раскрыл секрет успешного старта «Локомотива» в РПЛ

Центральный защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мыслями об успешном старте железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По мнению француза, секрет заключается в большом количестве работы.

«На самом старте мы допустили несколько ошибок. Сейчас всё стало лучше, но мы продолжаем постоянно работать над улучшением игры. И, как видите, в последних матчах мы выступили довольно неплохо, одержав победу над соперниками. Секрет очень простой, мы сильно и много работаем. Планируем наращивать темп и продолжить в том же духе», — приводит слова Ньямси «Советский спорт».

После четырёх туров чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова набрали девять очков.