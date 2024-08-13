Игрок «Динамо» Мх Касинтура рассказал о приостановке процедуры получения паспорта РФ

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал, как движется процесс получения российского гражданства. По словам футболиста, из-за изменения закона возникли новые сложности в этой процедуре.

«Процесс получения российского паспорта остановили. Закон поменялся. Есть сложные моменты. У меня не пропало желание получить российский паспорт. Если будет возможность, мы это сделаем», — сказал Касинтура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Касинтура выступает за махачкалинский клуб с лета 2023 года. За это время Эгаш успел провести в составе «Динамо» 38 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.