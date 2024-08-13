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Касинтура: уровень РПЛ упал, но матчи стали интереснее

Касинтура: уровень РПЛ упал, но матчи стали интереснее
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура оценил уровень Российской Премьер-Лиги. По его мнению, из-за отъезда легионеров уровень РПЛ снизился, но в плане зрелищности матчи чемпионата стали интереснее.

«Как изменился уровень РПЛ с момента моей игры в «Урале»? Прошло два года, чемпион не менялся, поэтому, думаю, мало что изменилось. Единственное, уровень чуть-чуть стал ниже, упал, потому что многие легионеры уехали. Но в плане борьбы и зрелищности, мне кажется, стало лучше. Матчи стали интереснее — игры намного результативнее, чем раньше», — приводит слова Касинтуры интернет-портал «РБ Спорт».

Касинтура выступает за махачкалинский клуб с лета 2023 года. За это время Эгаш успел провести в составе «Динамо» 38 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

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