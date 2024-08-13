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Агент Кофрие: никто из «Спартака» не предлагал вернуться, но вариант с Россией не исключён

Агент Кофрие: никто из «Спартака» не предлагал вернуться, но вариант с Россией не исключён
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Футбольный агент Давид Ласарацина, представляющий интересы экс-защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в чемпионат России.

— Говорят, «Спартак» ищет ещё одного центрального защитника. Если клуб обратится к Кофрие, он рассмотрит предложение?
— Пока никто из «Спартака» не обращался ко мне с желанием и намерением вернуть Кофрие, так что… Но вариант с Россией не исключён, — приводит слова Ласарацины «РБ Спорт».

Напомним, в «Спартак» бельгиец перешёл из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года за € 2,5 млн. Летом 2022-го он ушёл в аренду в «Клермон». Позже он присоединился к французскому клубу на полноценной основе. За «Спартак» Кофрие успел провести 26 матчей и отдать одну результативную передачу. Он помог красно-белой команде занять первое место в группе Лиги Европы и выиграть Кубок России.

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