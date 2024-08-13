Каррагер рассказал, какого игрока нужно купить «Ливерпулю»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, какого игрока нужно приобрести мерсисайдскому клубу.

«Если у «Ньюкасла» есть проблемы с финансовым фэйр-плей, я бы хотел, чтобы «Ливерпуль» был в начале очереди за Энтони Гордоном. Он может стать настоящим топ-игроком, выйти на принципиально новый уровень», — приводит слова Каррагера Goal.

Напомним, в минувшем клубном сезоне Гордон принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.