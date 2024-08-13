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Шикунов: сложно сказать, сможет ли Жозе что-то показать за «Спартак»

Шикунов: сложно сказать, сможет ли Жозе что-то показать за «Спартак»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о нападающем красно-белых Виллиане Жозе.

«Виллиану Жозе ещё нужно время, потому что он приехал в «Спартак» в не очень хорошем состоянии. Все это понимали и знали. В прошлом году за «Бетис» у него был впечатляющий результат: 14 мячей и шесть голевых передач. Для Ла Лиги это хороший результат. Но в этом сезоне у него пока ничего. Не могу сказать, сможет ли он что-то показать через какое-то время. Потому что Жозе — это возрастной футболист», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 32-летний бразильский форвард Виллиан Жозе перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно. Его предыдущим клубом был испанский «Бетис».

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