Экс-нападающий «Спартака» Кейта Бальде стал игроком «Сивасспора»

Бывший нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде продолжит карьеру в чемпионате Турции. Сенегальский форвард подписал контракт с «Сивасспором», информирует пресс-служба турецкого клуба.

Контракт 29-летнего нападающего с «Сивасспором» рассчитан на два года.

Напомним, нападающий из Сенегала присоединился к московскому «Спартаку» в августе 2022 года, пребывая на тот момент в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бальде в € 1,2 млн. Прошлый сезон он провёл в «Эспаньоле» на правах аренды. Контракт Бальде со «Спартаком» был рассчитан до лета 2025 года, но стороны досрочно расторгли соглашение. В прошлом сезоне Бальде сыграл 24 матча, отметившись лишь одной голевой передачей.