Защитник «Локомотива» Ньямси высказался об игре Глушенкова в составе «Зенита»

Центральный защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от игры санкт-петербургского «Зенита» на старте нынешнего сезона, а также высказался о выступлениях нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова, перешедшего в команду из стана железнодорожников.

«Немного смотрел на игру «Зенита», очень крепкая команда, которая демонстрирует сильный уровень. У них очень сильная атака, очень хорошо играет Максим Глушенков. Он очень хорошо начал этот сезон, продолжаем наблюдать за его игрой, ведь нам предстоит встретиться с ним на поле.

Стал бы «Локомотив» чемпионом с Глушенковым? Я не сужу такими категориями, у нас есть хорошие игроки, и мы следуем намеченному плану, демонстрируем неплохой результат без Максима. Он покинул команду, и мы должны уважать его решение. Повторюсь, он очень хороший игрок, и, надеюсь, он продолжит в том же духе, но только не против нас (смеётся)», — приводит слова Ньямси «Советский спорт».

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны, набрав 12 очков после четырёх матчей.