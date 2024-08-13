«Спартак» не оставляет попыток подписать Актюркоглу — источник

Московский «Спартак» продолжает совершать попытки подписания вингера турецкого «Галатасарая» Керема Актюркоглу. Сделка полностью согласована на клубном уровне, но самого футболиста не устраивает предложенная зарплата. «Спартак» продолжает повышать своё предложение личного контракта, чтобы прийти к финансовому компромиссу с Актюркоглу, информирует Turkiye Today.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит € 13 млн. При этом футболист требовал зарплату в районе € 3-4 млн, а «Спартак» был готов платить ему лишь € 2,2-2,4 млн.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

Напомним, красно-белые после четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу действующий чемпион «Зенит».