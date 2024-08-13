Борис Игнатьев — об отставке Черевченко: главная проблема «Факела» — руководство клуба

Известный российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал увольнение российского специалиста Игоря Черевченко с поста наставника воронежского «Факела».

«В отставке Черевченко в «Факеле» нужно знать критерии и причины этого решения. Но проблема менеджмента клуба в том, что главного тренера команды выгоняют после 4-го тура РПЛ. Как они могли его брать? Либо клуб не ввёл его в курс дела, либо не помог выстроить взаимоотношения в тренировочном процессе и в отношениях с игроками. Если у Черевченко нет своей концепции, это тоже проблема руководства клуба. Вы же его за что-то брали и видели в нём положительные моменты, значит, дайте ему работать!

Что это такая за тенденция, когда выгоняют тренера, а он даже не успевает узнать имена и фамилии футболистов. Поэтому главная проблема происходит со стороны менеджмента. Руководство клубов приглашает иностранных тренеров, совершая большое количество ошибок, а потом происходят отставки. И сами клубы не могут объяснить это. Либо лукавят, либо начинают оправдывать свою немощь.

Это ненормально, что «Факел» в прошлом сезоне отправил в отставку трёх тренеров. Вы сидите и выбираете специалистов по каким-то критериям. Как может быть три отставки? В руководстве «Факела», видимо, думают так: «Давай возьмём моего брата, а потом назначим другого». Поэтому главная проблема «Факела» — руководство. Если тренер работает сезон и заваливает весь процесс, то тогда всё понятно, потому что у него было время и два трансферных окна. Но неправильно совершать отставку после четырёх туров РПЛ.

Что касается того, кто может возглавить и вытащить «Факел», то, не зная своё семейное положение, нельзя приводить жену и говорить, что она построит дом и огород. Это очень сложная картина, этим должны заниматься люди на самом высоком уровне. Потому что главный тренер — мозг команды и через него идёт всё движение и развитие клуба», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.