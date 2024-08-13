«Сами-то верите в это?» Агент Шпинёв — о слухах о выступлении Джикии за ФК «10»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на слухи о переходе футболиста в ФК «10» из Медиалиги.

«Ну вы сами-то верите в это? Зачем комментировать какие-то слухи. Мне даже нечего сказать по этому поводу», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.