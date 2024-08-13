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«Есть варианты в России, есть в Бразилии, пока думаю». Гильерме — о своём будущем

«Есть варианты в России, есть в Бразилии, пока думаю». Гильерме — о своём будущем
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Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о своём будущем.

— Могу ли завершить карьеру? Нет-нет, не собираюсь пока. Но не всё от меня зависит.

— А варианты какие, скорее: в России или в Бразилии?
— Есть в России, есть в Бразилии, но пока думаю. Большую роль играет семья — где будем жить, — приводит слова Гильерме Sport24.

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны. В минувшем сезоне Гильерме провёл за «Локомотив» пять матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс.

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