«Есть варианты в России, есть в Бразилии, пока думаю». Гильерме — о своём будущем

Бывший вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о своём будущем.

— Могу ли завершить карьеру? Нет-нет, не собираюсь пока. Но не всё от меня зависит.

— А варианты какие, скорее: в России или в Бразилии?

— Есть в России, есть в Бразилии, но пока думаю. Большую роль играет семья — где будем жить, — приводит слова Гильерме Sport24.

Гильерме перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Атлетико Паранаэнсе», а дебютировал за основную команду в 2009 году. На его счету 387 матчей — это третье место по этому показателю среди всех игроков клуба в истории. Вместе с красно-зелёными голкипер стал чемпионом России, четырёхкратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны. В минувшем сезоне Гильерме провёл за «Локомотив» пять матчей во всех турнирах и пропустил пять голов. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в € 300 тыс.