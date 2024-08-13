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Вратарь «Динамо» Мх Волк: новички команды бойцы, они позволят нам добиваться результата

Вратарь «Динамо» Мх Волк: новички команды бойцы, они позволят нам добиваться результата
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Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк поделился мыслями о новичках дагестанской команды. Этим летом состав клуба пополнили Викторьен Ангбан, Джемал Табидзе, Ян Джапо, Хуссем Мрезиг, Илья Кирш, Валентин Пальцев, Никита Котин и Мохаммаджавад Хосейннеджад.

«Я очень рад, что у нас есть очень хорошие и качественные новички. Они бойцы, и уверен, что их футбольные качества позволят добиваться результата», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Волк сыграл в четырёх матчах РПЛ, в которых пропустил четыре мяча и в одной игре сохранил свои ворота в неприкосновенности. Махачкалинское «Динамо» проводит первый сезон в высшем дивизионе чемпионата России. Подопечные Хасанби Биджиева набрали два очка после четырёх игр и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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