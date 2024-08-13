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Стала известна причина срыва трансфера игрока «Крыльев» Рахмановича в Саудовскую Аравию

Стала известна причина срыва трансфера игрока «Крыльев» Рахмановича в Саудовскую Аравию
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Стала известна причина срыва трансфера игрока «Крыльев Советов » Амара Рахмановича в клуб из Саудовской Аравии.

Амар Рахманович останется в «Крыльях Советов». Футболист мог перейти в команду из чемпионата Саудовской Аравии, но министерство спорта Саудовской Аравии заблокировало сделку и не выделило денег на приобретение Рахмановича. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 30-летний боснийский хавбек присоединился к «Крыльям» в начале сентября 2022 года. В прошедшем сезоне Амар провёл 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 2,5 млн.

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