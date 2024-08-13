Каррагер: я всегда был большим поклонником таланта Энтони Гордона

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о полузащитнике «Ньюкасла» Энтони Гордоне.

«Гордон был бы отличным приобретением для любого клуба. Собственно, он и стал отличным приобретением для «Ньюкасла». Я давно знаю Энтони, мы живём рядом, я знаком с его родственниками. Должен сказать, я всегда был большим поклонником таланта Энтони Гордона», — приводит слова Каррагера Goal.

Напомним, в минувшем клубном сезоне Гордон принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.