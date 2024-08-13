Байдачный: не рисковал бы идти в «Факел», уволивший трёх тренеров за прошлый сезон

Бывший ассистент главного тренера «Факела» Анатолий Байдачный высказался о частых тренерских перестановках в воронежском клубе.

«Видимо, внутри «Факела» есть какие-то противоречия. Тяжело судить со стороны, потому что сыграно только четыре матча РПЛ, это ни о чём не говорит и можно исправить любое положение. Я не сторонник того, чтобы увольняли тренеров так часто, как в «Факеле». За прошлый сезон было три тренера! Это говорит о том, что они берут специалиста, не выбирая, и без выстроенной системы.

Пришёл первый тренер — у него свои взгляды, через два месяца возглавил команду второй тренер — у него уже свои взгляды. Бедные футболисты, потому что им тяжело находиться в клубе при такой ситуации. Когда в клубе выстроена система, выбирая тренеров и футболистов под свою идею, то тогда всё правильно. Но очень мало толка, когда происходит частая смена тренеров. Клубу, футболистам и болельщикам такое психологически вредно.

Игроков же взбадривают не отставки тренеров, а когда они попадают в серьёзную команду, где есть нормальные отношения и порядок. Дело футболиста не рассуждать о деятельности тренера, а играть. Чтобы рассуждать о работе тренера, то для этого нужно иметь специальное образование и знания. Футболист — это актёр и исполнитель, а тренер — режиссёр. Поэтому любому игроку неприятно, когда идёт тренерская чехарда, ведь это несерьёзно.

Что касается нового тренера «Факела», то я бы не рисковал идти в команду, которая за прошлый сезон уволила трёх тренеров», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.