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Артём Карпукас: у «Локомотива» нет цели занять какое-то определённое место

Артём Карпукас: у «Локомотива» нет цели занять какое-то определённое место
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Центральный полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос про цели команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, вы знаете цели «Локомотива» на сезон. Нет цели занять какое-то определённое место. Мы будем отталкиваться от игры, набора очков. Пока очки набираем хорошо. Посмотрим, какое займём место в итоге», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали девять очков после четырёх туров. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков. На второй строчке расположилось московское «Динамо».

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