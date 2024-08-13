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Хавбек «Ростова» Глебов: каждые полгода пишут, что я куда-то перехожу

Хавбек «Ростова» Глебов: каждые полгода пишут, что я куда-то перехожу
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Футболист «Ростова» Данил Глебов высказался о своём будущем. По словам хавбека, все вопросы по этой теме представителям средств массовой информации нужно адресовать спортивному директору «Ростова» Алексею Рыскину.

— Что ты знаешь об интересе «Спартака» и ЦСКА?
— Интересный вопрос. Каждые полгода обо мне есть новости, связанные с переходом куда‑то. Поэтому я отвечу как всегда: все вопросы к Алексею Анатольевичу Рыскину.

— Москва — этот тот город, который тебе подходит для жизни?
— Даже не думал об этом, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Напомним, «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала пять очков за четыре матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры. В следующем туре «Ростов» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 17 августа.

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