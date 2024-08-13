Шалимов раскритиковал работу арбитров в матче «Локомотив» — «Динамо» Мх

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о судействе в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и махачкалинским «Динамо» (2:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

«Надо сказать о судействе — когда Ньямси наступил сопернику на ногу. У меня вопрос — как можно не заметить этот момент и не позвать арбитра на VAR? Это просто непонятно, тут не может быть никакой двойной трактовки. Это стопроцентный пенальти, наступ. На VAR сто повторов, со всех ракурсов — как можно оценить этот фол даже 50 на 50? Тут же чистый наступ. Я вижу очень спорное отношение со стороны ЭСК, где штампуют решения в пользу арбитров — и трактовки в пользу рефери. Это точно не приведёт к нормализации ситуации в судействе», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб набрал девять очков за четыре матча. «Динамо» Махачкала заработало два очка и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.