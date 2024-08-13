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Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука в «Атланте» — Романо

Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука в «Атланте» — Романо
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Центральный нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов может перейти в американский клуб «Атланта Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, команда из МЛС сделала «Роме» предложение по переходу футболиста сборной Узбекистана. Переговоры продолжаются, и есть все шансы, что переход состоится.

Напомним, ранее российский полузащитник Алексей Миранчук стал игроком «Атланты», перейдя из итальянской «Аталанты».

В прошлом сезоне Шомуродов выступал за «Кальяри» на правах аренды и принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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