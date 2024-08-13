Шалимов: Нгамалё плохо исполнил пенальти, Тюкавин ударил бы намного лучше

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал промах нападающего «Динамо» Муми Нгамалё с пенальти в матче 4‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«По исполнению Нгамалё. Пробил плохо — на удобной для вратаря высоте, несильно, но надо отметить Латышонка — стоял до конца, угадал угол. Но у меня вопрос по исполнителю. Для нападающего важны голы, Тюкавин бомбардир, в игре у него не так много моментов, он мало с мячом встречается. Мне думается, что ударил бы он намного лучше — точнее, сильнее. Костя достаточно уверенный в себе парень, он бы имел точно больше шансов на гол», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся 10 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0. В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков. Отметим, что на 86-й минуте голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок отразил удар с 11-метровой отметки. После четырёх матчей чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» имеет в своём активе девять очков и находится на второй строчке.