Игонин: все понимали, что «Зенит» должен стать сильнее, но гарантий не было

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мыслями о старте сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Никаких гарантий такого старта сезона для «Зенита» не было. У всех новичков могли быть сложности с адаптацией к модели игры. Но была и есть некая уверенность в том, что к приобретению футболистов в клубе подходят тщательно. Соответственно, мы все понимали, что «Зенит» должен стать сильнее.

Соперники в первых играх были достаточно удобные — «Краснодар» или «Крылья» подходят для того, чтобы «Зенит» мог расправиться с ними. В игре с «Динамо» можно было понять, насколько команда сильна в играх в сильными соперниками, которые ставят по-настоящему высокие задачи и играли на результат. Есть и положительные, и отрицательные стороны. Но в целом, несмотря на победу, матч с «Динамо» слегка сбивает динамику старта «Зенита», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.