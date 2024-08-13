ЦСКА обратился в ЭСК по решению судьи не давать красную карточку за фол Сперцяна на Роше

ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром». Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Клуб просит разобрать эпизод на 40-й минуте матча, когда арбитр не удалил полузащитника «Краснодара» Сперцяна за нарушение правил на защитнике ЦСКА Роше.

Напомним, матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и ЦСКА состоялся 10 августа. Игра проходила на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Итоговый результат — 2:1 в пользу хозяев.

«Краснодар» после этого матча набрал шесть очков и занимает седьмое место. ЦСКА имеет в своём активе семь очков и расположился на четвёртой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков после четырёх игр.

В нынешнем сезоне команды также встретились в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В той игре «быки» одержали победу со счётом 1:0.