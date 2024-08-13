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«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»
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Махачкалинское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС (ЭСК) по итогам матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Клуб из Дагестана попросил рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 66-й минуте матча с железнодорожниками, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Игра завершилась уверенной победой красно-зелёных со счётом 2:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб набрал девять очков за четыре матча. «Динамо» Махачкала заработало два очка и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.

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