«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

Махачкалинское «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию РФС (ЭСК) по итогам матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Клуб из Дагестана попросил рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 66-й минуте матча с железнодорожниками, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Игра завершилась уверенной победой красно-зелёных со счётом 2:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб набрал девять очков за четыре матча. «Динамо» Махачкала заработало два очка и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры.