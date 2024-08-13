«Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум моментам после матча с «Динамо»

«Зенит» просит рассмотреть эпизод с отсутствием красной карточки полузащитнику «Динамо» Хорхе Карраскалю за фол на Венделе на 47-й минуте матча, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также петербуржцы попросили рассмотреть назначенный пенальти на 84-й минуте за руку полузащитника Барриоса в штрафной площади.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся 10 августа. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Его автором стал нападающий «Зенита» Максим Глушенков.