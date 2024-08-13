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Защитник «Спартака» Бабич считает Джоковича лучшим сербским спортсменом в истории

Защитник «Спартака» Бабич считает Джоковича лучшим сербским спортсменом в истории
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Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич заявил, что считает теннисиста Новака Джоковича лучшим сербским спортсменом в истории.

«Это лучший сербский игрок в истории, причём если брать все виды спорта. Я действительно очень горжусь им. Но также у нас есть сильные баскетболисты, они стали третьими на Олимпийских играх, и ватерполисты — они выиграли у Хорватии. Знаете, на этих Олимпийских играх у нас много хороших спортсменов, которые выступают на высоком уровне», — приводит слова Бабича ТАСС.

Напомним, после четырёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал семь очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. Бабич выступает за красно-белых с 2023 года. Ранее серб играл за «Альмерию».

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