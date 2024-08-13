«Оренбург» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30

Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре группового этапа «Локомотив» одержал минимальную победу над «Ростовом» (1:0), а «Оренбург» уступил подмосковным «Химкам» (0:1).

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата России. В матче 8-го тура уверенную победу одержал «Оренбург» (2:0), а в игре 28-го тура сильнее оказался московский «Локомотив».