Защитник «Ахмата» Жиров: матч со «Спартаком» — переломный момент для нас

Защитник «Ахмата» Александр Жиров поделился впечатлениями от ничейного результата в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 со «Спартаком» (0:0). По мнению футболиста, эта игра стала переломным моментом для грозненской команды.

«Игра со «Спартаком» получилась тяжёлой. Мы мало контролировали мяч и больше оборонялись. Поэтому мы довольны, что удалось заработать одно очко в таком матче, особенно после болезненного поражения от «Локомотива» в прошлом туре.

Сейчас нам нужно двигаться дальше. Думаю, матч со «Спартаком» будет для нас переломным моментом и впереди будет много позитива», — приводит слова Жирова Legalbet.

После четырёх туров РПЛ «Ахмат» с тремя очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.