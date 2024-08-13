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Олег Иванов — о Глушенкове: и Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать

Олег Иванов — о Глушенкове: и Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 14 августа, начало игры — в 17:15 мск.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По силам ли «Рубину» не дать победить петербуржцам в Кубке? В Кубке игровую практику получают люди, которые играют меньше, поэтому шансы есть. После матча в чемпионате мы сделали вывод, что нужно до конца гнуть свою линию. Тогда после первого тайма мы немного раскрылись, за что были наказаны.

Как остановить Глушенкова? В первом тайме того матча мы играли низким блоком, у них не было никаких моментов. Против каждого футболиста можно найти способы его остановить. И Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать. При определённой тактике и подходе это возможно.

Глушенков — российский Месси прямо сейчас? У нас уже было много разных Месси. Это Глушенков — первый и единственный», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В матче 1-го тура группового этапа «Рубин» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 4:0, а «Зенит» обыграл воронежский «Факел» — 3:0.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Та встреча завершилась разгромной победой сине-бело-голубых (4:0).

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