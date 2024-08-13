Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Роша может пропустить две ближайшие игры из-за травмы

Защитник ЦСКА Роша может пропустить две ближайшие игры из-за травмы
Комментарии

Защитник московского ПФК ЦСКА Виллиан Роша может пропустить две ближайшие игры своей команды из-за травмы.

«Нам надо подождать информацию по состоянию его здоровья. Но есть вероятность, что ближайшие две игры он пропустит», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к игроку.

Ранее в ЦСКА сообщали, что дополнительное обследование Виллиана Роши исключило переломы костной ткани, однако сохраняются выраженный отёк и гематома в области голени. Также имеются признаки повреждения наружных связок голеностопного сустава. Кроме того, на рану, возникшую у бразильского футболиста, были наложены швы.

После четырёх матчей чемпионата России красно-синие набрали семь очков и на текущий момент занимают четвёртое место.

Материалы по теме
Драматичная концовка в Краснодаре! ЦСКА впервые проиграл в РПЛ при Николиче
Драматичная концовка в Краснодаре! ЦСКА впервые проиграл в РПЛ при Николиче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android