Защитник ЦСКА Роша может пропустить две ближайшие игры из-за травмы

Защитник московского ПФК ЦСКА Виллиан Роша может пропустить две ближайшие игры своей команды из-за травмы.

«Нам надо подождать информацию по состоянию его здоровья. Но есть вероятность, что ближайшие две игры он пропустит», — сообщил «Чемпионату» источник, близкий к игроку.

Ранее в ЦСКА сообщали, что дополнительное обследование Виллиана Роши исключило переломы костной ткани, однако сохраняются выраженный отёк и гематома в области голени. Также имеются признаки повреждения наружных связок голеностопного сустава. Кроме того, на рану, возникшую у бразильского футболиста, были наложены швы.

После четырёх матчей чемпионата России красно-синие набрали семь очков и на текущий момент занимают четвёртое место.